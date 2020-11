Gemeente Waalwijk pompt 10 miljoen in nieuw schoenenmuseum, nieuwbouw van start

Nieuwbouw van het schoenenmuseum in Waalwijk gestart met het slopen van een (oud)kozijn vergroot

Met het slopen van een raamkozijn is dinsdag de (nieuw)bouw van het schoenenmuseum in Waalwijk officieel van start gegaan. Door corona was die officiële start overigens sober, ingetogen en op afstand. Het nieuwe schoenenmuseum wordt als een soort 'schoenendoos' gebouwd en geplaatst in de tuin van het oude deels monumentale Raadhuis van Waalwijk. Als alles volgens planning verloopt lopen eind 2021 de eerste bezoekers rond in het nieuwe museum..

Ruim tien miljoen euro investeert de gemeente Waalwijk in het nieuwe museum. En dat museum mag niet een ‘klassieke kijkdoos’ worden, aldus museumbestuurder Harrie de Werd. "Het nieuwe museum wordt een ware ontdekkingsreis. In het museum staan vier pijlers centraal: beleving, erfgoed, innovatie en het eigentijdse ambacht.

Dat laatste betekent in de praktijk dat je tijdens een museumbezoek je eigen (oude)schoenen een nieuw uiterlijk kunt geven. De Werd verwacht dat het nieuwe museum zo'n dertigduizend bezoekers per jaar gaat trekken.

Het nieuwe museum wordt een doe-museum:

Bij de exploitatie van het nieuwe museum is de gemeente Waalwijk niet over één nacht ijs gegaan, vertelt wethouder John van der Hoven. "De eerste jaren staan wij garant voor een sluitende begroting door het verstrekken van extra subsidies. Dat is niet oneindig, want na een periode van vier tot vijf jaar moet het museum zelf in staat zijn om 'de broek op te houden', zoals dat heet. We hebben duidelijke afspraken gemaakt over de toekomst"

Medewerkers van het museum waren in 2019 al druk bezig om de museumcollectie in te pakken:

