Klant van IKEA Breda schopt beveiliger ziekenhuis in vanwege coronaregels

IKEA in Breda (foto: Google Streetview). vergroot

Een beveiliger van IKEA aan de Kruisweide in Breda is zaterdagmiddag mishandeld door een klant die werd aangesproken op de coronaregels. De klant werd plotseling agressief en schopte de beveiliger tegen zijn enkel. De beveiliger raakte zwaargewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De beveiliger sprak twee klanten en een kind er op aan dat ze niet met z’n drieën tegelijkertijd naar binnen mochten. Bij het woonwarenhuis mag je met maximaal twee mensen naar binnen.

De klant was het daar niet mee eens. Nadat hij de beveiliger onderuit had geschopt vluchtte hij de winkel uit.

De ingehuurde beveiliger heeft aangifte gedaan. De politie onderzoekt de zaak.

