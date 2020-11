Boeren mogen verboden bestrijdingsmiddelen ongestraft inleveren en daar is veel animo voor

Foto: Ab Donker vergroot

Een 'bezemactie' voor Brabantse boeren om verboden bestrijdingsmiddelen in te leveren vindt behoorlijk wat aftrek. Boeren kunnen via de actie de middelen ongestraft inleveren bij de milieustraat. Volgens het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) hebben in Noordoost-Brabant ruim zevenhonderd agrariërs zich aangemeld. In het zuidoosten deden eerder dit jaar al 450 boeren mee.

Paul Ruiter Geschreven door

“Boeren, telers en tuinders gebruiken beschermingsmiddelen voor hun gewassen, maar daar blijven soms restjes van over”, legt Dirk Keuper van het CLM uit. “Vaak kun je die hergebruiken, maar soms ook niet. Dan verloopt de toelating ervan. Dan worden ze uit de roulatie genomen en mogen die niet meer gebruikt worden. Maar als gebruiker blijf je dan met het restant zitten.”

Slecht voor grondwater

Nu is voor zulke verboden bestrijdingsmiddelen geen goed inzamelsysteem, vindt het CLM. “Boeren weten niet waar ze het naartoe moeten brengen. We willen niet dat mensen in de verleiding komen het dan toch nog maar te gaan gebruiken.”

Want als een boer besluit een verboden middel toch in te zetten, of het maar dumpt, kan dat slecht uitpakken voor het grondwater. In de praktijk komt dat volgens Keuper echter weinig voor. “De meesten gaan vrij verantwoord om met dat wat ze nog in de kast hebben staan. Het blijft achter slot en grendel, maar ze weten niet wat ze ermee moeten. Dat heeft ook met het toelatingsbeleid te maken van wat wel en niet mag. Dat kan maandelijks veranderen, dat is voor boeren amper bij te houden."

Verleiding

Vaak gaat het om oude bestrijdingsmiddelen die nu niet meer zijn toegestaan en waarvan de verpakking al is aangebroken. Meestal zijn zulke producten dan opnieuw beoordeeld en blijken die toch wat giftiger dan gedacht, stelt Keuper.

Wie zich aanmeldt, krijgt een bezoekje van een deskundige die voorraadkast bekijkt. Een boer kan bij aanmelding aangeven of hij wil dat er iemand van zijn eigen handelaar langskomt. De deskundige maakt een 'bon' met daarop de verboden middelen. De agrariër kan die vervolgens inleveren bij de milieustraat.

Boete

Voor de meest recente ‘bezemactie’ konden boeren zich tot november inschrijven. Tot en met december kunnen zij de middelen inleveren bij de milieustraat en delen handhavers geen boete uit wanneer zij voor een controle langskomen.

In totaal hebben ongeveer 1200 Brabantse agrariërs zich aangemeld, zegt Keuper. Hoeveel kilo aan illegale bestrijdingsmiddelen er tot nu toe is afgevoerd, is volgens het CML nog niet te zeggen. Bij eerdere acties in Nederland ging het vaak om duizenden kilo’s, stelt de organisatie.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.