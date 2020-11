Vrachtwagen vol drugsafval brandt uit in Deurne

Wachten op privacy instellingen... De vrachtwagen brandde volledig uit (foto: Walter van Bussel / SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 Een vrachtwagen met drugsafval is maandagnacht in Deurne uitgebrand.

Een vrachtwagen met drugsafval is maandagavond laat in Deurne uitgebrand. De truck stond op een bospad, de Blokpostweg, in de buurt van het zorgcentrum voor gehandicapten het Rijtven. De vrachtwagen was volgens omstanders volgeladen met grote en kleine metalen en kunststof vaten.

Sandra Kagie

De vrachtwagen brandde volledig uit. De chemicaliën en de hitte maakten dat het voor de brandweer niet eenvoudig was de brand uit te krijgen. Het vuur laaide verschillende keren op.

Wanneer alles wordt opgeruimd en hoeveel schade aan de natuur is ontstaan, is nog niet duidelijk.

Gemeente draait op voor de kosten

Dinsdagochtend is een gespecialiseerd bedrijf bezig met opruimen. Ook bekijken zij volgens een woordvoerder van de gemeente Deurne of de grond moet worden afgegraven. Wat er precies in de vaten zat, wist de woordvoerder dinsdagochtend nog niet.

Wel gaf hij aan dat de gemeente zal moeten opdraaien voor de kosten van het opruimen.







