In de topsport is het gras bij de buren wel groener

Met een gezonde portie jaloezie zullen de Brabantse tophockeyers, basketballers en ijshockeyers kijken naar hun collega’s over de grens. Want de meeste top-teamsporten gaan in Europa wel door, terwijl die die Nederland al drie weken stilliggen. Hoe zit dat?

De topsport in Brabant ligt nu drie weken stil, alleen het betaald voetbal draait nog door. Op 13 oktober legde het kabinet de topsport stil om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die maatregel blijkt vrij uniek in Europa.

Sportmarketeer Bob van Oosterhout uit Gemert, die ook eigenaar is van record basketbalkampioen Heroes Den Bosch, luidde onlangs al de alarmbel. “Die topsportbedrijfbedrijven gaan bij bosjes omvallen en het is echt niet zo dat die in augustus allemaal weer vrolijk aan de start verschijnen. Ik realiseer me ook in wat voor onmogelijke positie het kabinet zich bevindt. Ik snap de complexiteit, maar ik vertrouw erop dat er wordt geschakeld op basis van voortschrijdend inzicht. Het lijkt mij duidelijk dat het stilleggen van dit deel van de topsport meer kwaad aanricht dan goed doet.”

Een overzicht van de topsportsituatie in ons omringende landen.

Hockey

Hockey is een ‘grote’ sport in Brabant. De vrouwen van Den Bosch hebben een abonnement op het kampioenschap en de mannen van Oranje Rood en in mindere mate Den Bosch dromen van een titel. Verder spelen ook de mannen van Tilburg en de vrouwen van Oranje Rood in de hoofdklasse. Dat in een sport waarin Nederland absoluut tot de wereldtop behoort. Er zijn al 7 speelrondes geweest.

Duitsland: Hier werd tot afgelopen weekend gespeeld. De rest van de competitie is vanwege corona verschoven naar komend voorjaar.

België: Er zijn nu interlandwedstrijden. De bond wil de competitie zo snel mogelijk hervatten en afmaken in verband met Europese tickets, het Europees Kampioenschap en de Olympische Spelen.

Engeland: Tot afgelopen weekend werd er gespeeld, nu vanwege een lockdown tot 4 december niet .

Basketbal

De Heroes in Den Bosch zijn kampioenskandidaat met een begroting van 1,6 miljoen euro. Na twee speelrondes is de Eredivisie stilgelegd.

België: De competitie begint komend weekend zonder publiek .

Duitsland: Komend weekend begint de competitie zonder publiek, er is al voor de beker gespeeld.

In feite wordt in heel Europa gebasketbald zonder publiek.

Overal zijn coronagevallen en uitgestelde wedstrijden.

IJshockey

De competitiestart van de Tilburg Trappers in de Duitse Oberliga was vanwege de coronadreiging in september al uitgesteld tot komend weekend. De Trappers hebben de afgelopen weken niet compleet kunnen trainen in Tilburg. Vrijdag gaan ze op bezoek in Hannover. Thuiswedstrijden zijn voorlopig omgedraaid.

Duitsland: IJshockey wordt gezien als topsport en daarom mag de competitie beginnen zonder publiek.

België: Competitie ligt stil.

Oostenrijk: Er wordt gespeeld en af en toe wordt een wedstrijd verplaatst.

Volleybal, Zaalvoetbal en Rugby

Ook de volleybalsters van FAST uit Sint Anthonis, de zaalvoetballers van BE’79 uit Berkel-Enschot en de rugbyers van Dukes uit Den Bosch en de Oisterwijk Oysters zullen jaloers over de grenzen kijken.

Duitsland: Hoogste niveau volleybal gaat door zonder publiek, rugbycompetitie is stilgelegd.

België: Zaalvoetbal ligt stil, volleybal Eredivisies gaat door.

Frankrijk: Volleybal- en rugbycompetitie gaan door.

Engeland: Rugbycompetitie ligt stil vanwege interlands, maar moet later deze maand van start gaan.

