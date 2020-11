Dierentuinen op slot, dus nog even snel op bezoek: 'De dieren interesseert het geen moer'

Dierenverzorger Rolf Veenhuizen. vergroot

Aapjes kijken in de dierentuin zit er na dinsdagavond waarschijnlijk niet meer in. Dierentuinen en pretparken moeten naar verwachting de deuren voor twee weken sluiten. Jammer voor de bezoekers, die daarom dinsdag nog maar even snel gingen. En de dieren? “Die interesseert het geen moer.”

“De dieren merken er niks van”, zegt dierenverzorger Rolf Veenhuizen van Safaripark de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. “De dieren hebben geen mensen nodig om zich te vermaken. Ze lopen in grote groepen en over grote vlaktes. Dat doen ze als er bezoekers zijn en als er geen bezoekers zijn.”

De sluiting houdt voor hem en de dieren dus niet zoveel in. “Dieren houden van routine. En de verzorgers ook. We doen precies hetzelfde als normaal. Alleen dan zonder bezoekers.” De interactie met het publiek valt natuurlijk wel weg. “Dat is wel jammer. Je hebt passie voor je werk en dat wil je delen.”

Nieuwe maatregelen

Het kabinet maakt dinsdagavond tijdens een persconferentie nieuwe maatregelen bekend in de aanpak tegen de coronacrisis. Het aantal besmettingen vlakt af, maar de druk op de zorg is nog steeds hoog. Veenhuizen vindt het jammer, maar snapt dat de deuren van pretparken en dierentuinen waarschijnlijk dicht moeten. "Een sluiting is onvermijdelijk als je kijkt naar de huidige situatie."

Bezoekers gaan de dieren wel missen. Veel mensen gingen daarom dinsdag nog even op snel naar de Beekse Bergen:

