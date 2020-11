Oud-doelman Helmond Sport maakt kans op prijs met twijfelachtige eer

Je bent bekend als ‘die doelman van die legendarische penalty van Johan Cruijff’ en hebt een Zilveren Schoen gewonnen. En daar zou nu, jaren na je voetbalcarrière, nog een prijs bij kunnen komen. Wel eentje met twijfelachtige eer. De FA Cup voor 80 Footballers Aging Badly. Oud-keeper van Helmond Sport Otto Versfeld kan ‘m in de wacht slepen.

De ludieke verkiezing vindt op Twitter plaats. De bedenker bladerde door zijn oude albums met voetbalplaatjes. Het viel hem op dat niet alle spelers er even florissant uitzagen. Onder het mom: ‘een speler zijn in de jaren ’80 eiste zijn tol’ koos hij 128 spelers uit die hij nomineerde. Onder wie dus Versfeld.

Hij is genomineerd met een foto van toen hij 26 was. De oud-doelman zit al in de tweede ronde van de verkiezing, bij de laatste 64. “Ik had al vroeg een kale kop” geeft hij aan. “Maar de dames zeggen altijd: jongen wat heb je toch een lekker kaal koppie. Wat dat betreft zat ik altijd goed.”