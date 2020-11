Dit kan PSV in de Europa League verwachten van PAOK FC

PAOK speelde doelpuntloos gelijk tegen Granada (foto: OrangePictures). vergroot

Voor PSV staat er komende donderdag opnieuw een belangrijke wedstrijd op het programma. De Eindhovenaren gaan voor de derde wedstrijd in de groepsfase van de Europa League op bezoek bij PAOK FC. Wat speelt er rondom de roemruchtige Griekse club?

Lockdown

Vanaf dinsdag geldt er een lockdown in Thessaloniki voor twee weken. Voor PSV heeft dit tot op heden geen gevolgen, de Eindhovense club reist woensdag af naar Griekenland. Door de lockdown is de wedstrijd voor (Nederlandse) pers en publiek niet toegankelijk.

Toch zal er uiteindelijk gevoetbald gaan worden. En de aanvallers van PSV zullen in topvorm moeten zijn donderdagavond, want doelman Zivkovic heeft maar vier keer in de laatste acht duels een doelpunt moeten incasseren. Ondanks dat de ploeg weinig goals tegen krijgt, is het seizoen nog niet heel succesvol. Met 12 punten uit 6 wedstrijden staat PAOK op een teleurstellende vierde plaats in de Griekse competitie. In de Europa League speelde de 3-voudig Grieks kampioen tweemaal gelijk.

Heksenketel

“PSV mag van geluk spreken dat er geen publiek bij is. Dat scheelt echt heel veel”, zegt oud-trainer Huub Stevens over de fans van de Griekse opponent. De voormalig PSV’er was van 2012 tot 2014 trainer van PAOK en beleefde daar een mooie tijd. “Het woord ‘heksenketel’ kent daar wel zijn oorsprong denk ik. Dat is echt niet normaal. Die fans kunnen normaliter een kabaal maken, daar kun je echt bang van worden als tegenstander. Voor mij was het als trainer fantastisch. PAOK is echt een volksclub en de fans kunnen het team net dat ene zetje extra geven.”

Stevens benadrukt daarbij dat hij liever had gezien dat er wél publiek was geweest. Maar door het coronavirus is dat geen optie. “Het is uiteindelijk stikzonde dat er door het virus nog geen publiek welkom is. Ik denk alleen dat als je puur naar het mogelijke resultaat kijkt, het voor PSV niet slecht uitkomt.”

Huub Stevens als trainer van PAOK (foto: ANP) vergroot

Landgenoot

Met Diego Biseswar loopt er bij PAOK een Nederlander rond. De middenvelder annex aanvaller speelde in het verleden voor onder meer Heracles Almelo en Feyenoord en staat nu al sinds 2016 onder contract in Griekenland bij PAOK. Waar Biseswar de laatste jaren vaste basisspeler was, is dat dit seizoen anders. De 32-jarige Biseswar is bankzitter en mag af en toe invallen. De vraag is dus of we hem aan het werk gaan zien wanneer PSV donderdag op bezoek komt.

Trainer net ontslagen

PAOK zag afgelopen zaterdag plotseling trainer Abel Ferreira vertrekken. De 41-jarige coach gaat aan de slag bij het Braziliaanse Palmeiras en is per direct weg bij de Griekse club. De Uruguayaan Pablo García zit donderdag als trainer op de bank bij PAOK, waar hij in het verleden zes jaar actief was als speler. García speelde ook voor clubs als Real Madrid en AC Milan.

PSV speelt donderdagavond om 18.55 uur in Griekenland het duel met PAOK.

