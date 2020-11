Burenruzie loopt uit de hand: man zwaargewond naar ziekenhuis

Foto: Google Streetview vergroot

Een langlopende burenruzie in de Gladioolstraat in Steenbergen is dinsdagmiddag uitgelopen op een heftige vechtpartij. Eén buurman raakte zwaargewond en moest naar het ziekenhuis. Er is nog niemand aangehouden.

Rebecca Seunis Geschreven door

Het slachtoffer verklaarde dat hij rond kwart voor vier 's middags zwaar is mishandeld door zijn buurman. De politie heeft een korte verklaring kunnen opnemen. Zodra hij daartoe in staat is wordt een uitgebreidere verklaring van hem opgenomen. Volgens een woordvoerder is de man flink toegetakeld.

Later gehoord

De verdachte is nog niet aangehouden. De woordvoerder van de politie legt uit dat de man mogelijk zelf ook naar het ziekenhuis moest vanwege verwondingen. De betreffende buurman zal daarom later door de politie gehoord worden.

Over de aanleiding van de burenruzie wil de politie niks zeggen. Verdere informatie en leeftijden wordt in verband met privacy evenmin gedeeld.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.