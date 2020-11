Annika (22) zit al bijna een maand in quarantaine: 'Je wilt gewoon weer afspreken'

Annika van Kester (privéfoto). vergroot

Zelf niet positief getest op corona en toch al bijna een maand in quarantaine. Het is het schuitje waar Annika van Kester (22) uit Vught in zit. Haar vader kreeg als eerste klachten en bleek corona te hebben. Daarna was haar moeder aan de beurt. En al die tijd zit Annika thuis.

Maaike Cnossen

“Het is heel pittig. Er zijn dagen dat je er helemaal klaar mee bent. Je wilt gewoon weer met mensen afspreken”, vertelt ze. “Ik heb nog nooit zoveel gewandeld met de hond. Die is er hartstikke blij mee. Gelukkig mag ik dat doen, omdat ik zelf geen corona heb.” Ze heeft inmiddels twee tests achter de rug.

Haar vader kreeg begin oktober klachten. Hij besloot zich te laten testen en de uitslag bleek positief. Omdat hij hoge koorts had, moesten zijn gezinsleden al meteen met hem in quarantaine. De familie Van Kester blijft daarom sinds 8 oktober al binnen.

Veel onduidelijk

Wat Annika vooral lastig vindt, is dat er zoveel onduidelijkheid is. Toen haar vader 24 uur klachtenvrij was kreeg hij te horen dat hij weer aan het werk mocht, ondanks dat zijn vrouw toen corona had. “Maar dan werden we gebeld voor het bron- en contactonderzoek van mijn moeder en kregen we te horen dat dit niet de bedoeling was. Ze zeggen allemaal wat anders.”

Onzekerheid was er ook rondom de besmetting van haar moeder. Zij testte in eerste instantie negatief. Annika verscheen daarom weer twee dagen op haar werk in een apotheek, maar dit ‘voelde niet lekker’. “Mijn moeder is nooit ziek, dus we geloofden die eerste uitslag al niet echt. Toen ze daarna dus wel positief testte, mochten we opnieuw in quarantaine.”

“Je mist toch een hoop. Mijn zus is zwanger en ging het geslacht van haar kindje bekendmaken. Dat hebben mijn moeder en ik nu op afstand meegekregen. Ook was mijn opa jarig. We zaten nog te twijfelen of we daar naartoe konden gaan, of niet. Want toen was de uitslag van mijn moeders test nog negatief. Ik ben zo blij dat we dat niet gedaan hebben. Je moet er toch niet aan denken dat je hem of anderen had besmet.”

Opruimen

De quarantaine was overigens niet alleen maar vervelend. “We hebben lekker veel dingen opgeruimd. Foto’s ingeplakt in albums. Van die dingen waar je normaal nooit aan toekomt. Ik heb veel cakejes gebakken en Netflix gekeken natuurlijk.”

Annika speelt met haar zus een bordspel via FaceTime. vergroot

Ook werd er via FaceTime een bordspel met zuslief gespeeld. “Die komt normaal gesproken dagelijks bij ons over de vloer. Dus zo hadden we toch nog iets leuks samen.” Ook kon ze ‘gelukkig’ thuis nog wat administratieve taken doen voor haar werk. “Anders was ik echt gek geworden.”

Nog even doorbijten en het zit erop. Annika mag zaterdag weer naar buiten. Dan heeft ze er 30 dagen quarantaine op zitten. “Als het kon, was ik dan naar de bioscoop gegaan. Maar de maatregelen zijn natuurlijk weer strenger. Ik denk dat ik nu maar gewoon met een vriendin of mijn zus afspreek.”

