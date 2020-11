Sander (21) en Tatjana (30) zijn een stel én allebei blind: 'Kijk door onze ogen'

Sander en Tatjana aan het werk. (foto: Tatjana Wehrmann) vergroot

Ze leerden elkaar een paar jaar geleden kennen bij een radio-uitzending. Sander (21) en Tatjana (30) uit Grave. De vonk sprong over en sindsdien zijn ze een stel. Een stel dat blind geboren is. Met hun podcast ‘De Witte Stok’ hopen ze een goed beeld te schetsen van het leven met ene visuele beperking. “Kijk door onze ogen”, lacht Sander.

Vorig jaar wonnen Sander Smale en Tatjana Wehrmann een landelijke wedstrijd van het Nederlandse podcastnetwerk Dag en Nacht Media. “Tot onze eigen verbazing”, zegt Sander. “We stuurden een pitch in over waar wij nou -letterlijk- tegenaan lopen als blinden.” Het idee werd zo goed ontvangen, dat ze als winnaar van de wedstrijd uit de bus kwamen. Het gaf het stel de mogelijkheid om op een professionele manier hun podcast te gaan maken.

De Witte Stok

“Dat hadden we anders ook wel gedaan hoor”, lacht Tatjana. “Maar het heeft ons wel echt geholpen. Dag en Nacht Media heeft ons bijvoorbeeld voorzien van goede apparatuur en we worden goed begeleid.” Elke maand komt er een nieuwe podcast online, te beluisteren op hun eigen pagina www.wittestok.nl

Bewustwording. Dat is het doel van hun harde werk. Nog veel te vaak hebben mensen geen idee van de hordes die blinden moeten nemen om een ‘gewoon’ leven te leiden. In hun podcast behandelen Sander en Tatjana onderwerpen die vooral mensen zónder visuele beperking de ogen moeten openen. “Het begint heel simpel hoor”, zegt Sander. “Zeg bijvoorbeeld even dat je de kamer uitloopt als je weggaat. Je wilt niet weten hoe vaak ik uitgebreid heb staan praten tegen mensen die al lang niet meer in dezelfde ruimte bleken te zijn.”

Geen nachtleven als blinde

Maar ook ‘grote’ onderwerpen passeren de revue. “Wist jij bijvoorbeeld dat wij na één uur ’s nachts niet meer kunnen reizen?” Tatjana vertelt dat het als blinde jongere praktisch onmogelijk is om er een nachtleven op na te houden. “Als blinde kan je gebruik maken van een speciale taxidienst. Maar dat kan maar tot maximaal één uur ’s nachts. Als wij naar een voorstelling willen in Amsterdam, dan is de kans groot dat we met die taxi niet meer thuis kunnen komen. Blinden hebben blijkbaar geen leven”, zegt Tatjana.

Dan moeten ze de taxi overigens ook nog maar eens kunnen vinden, want ook dat is een probleem. “De taxi mag een kwartier te vroeg, of te laat komen. De kans is dus groot, dat je buiten de deuren van het station, op een plein staat te wachten, niet wetende of en wanneer je taxi er is. (en waar!) Laatst belde de chauffeur: ‘Ik ben er, in een zwarte auto’. Daar kunnen we dan ook wel weer om lachen.”

Audiodescriptie

Gelukkig gaan er ook steeds meer dingen goed. Zo konden Sander en Tatjana het afgelopen seizoen van ‘Wie is de Mol’ volledig volgen. “Dat gaat via audiodescriptie”, legt Tatjana uit. “Een stem beschrijft wat er in beeld te zien is op momenten dat er niet wordt gesproken.” Via een app, Earcatch, kunnen blinden en slechtzienden zo ook ‘kijken’ naar documentaires en voorstellingen.

Al mag het van Tatjana allemaal wel wat meer. “Ik kom oorspronkelijk uit Duitsland. Daar is keurig bij wet vastgelegd dat programma’s van de Publieke Omroep op deze manier ook bereikbaar moeten zijn voor mensen met een visuele beperking. Daar kan je zelfs het hele WK Voetbal op deze manier volgen. Of het Songfestival. Dat doen ze daar dus standaard, al jaren. Het zou fijn zijn als er hier ook meer aandacht voor komt.”

Beleidsmakers bereiken

Eind november komt hun derde podcast online en voorlopig hebben ze er nog geen genoeg van. “We hebben ideeën voor nog wel 30 uitzendingen”, zegt Sander. Al moeten we natuurlijk wel in de gaten houden hoe lang luisteraars het interessant vinden.” Sander en Tatjana hopen dat de luisteraars iets leren van hun podcast. Maar vooral ook dat de dagelijkse zaken waar ze tegenaan lopen hun weg vinden naar de mensen die er echt over gaan, de beleidsmakers. “Zodat er iets aan kan worden gedaan. En mensen ‘zien’ dat ook wij onderdeel zijn van de maatschappij.”

Beluister hier een aflevering van de podcast De Witte Stok:

