Veerdienst geeft eerste beelden vrij van bombardement op de veerpont van Sleeuwijk in 1944

Veerdienst laat eerste beelden zien van de film 'Bombardement op de veerpont van Sleeuwijk' in 1944 vergroot

In 1944 werd de veerpont, de Gorinchem V, die de verbinding onderhield tussen Sleeuwijk en Gorinchem door de geallieerden gebombardeerd. Veerdienstorganisatie RIVEER liet over die gebeurtenis een film maken, waarvan Omroep Brabant de eerste beelden mag laten zien. Johan Hania van RIVEER weet 't zeker: “We gaan de film echt vertonen aan boord van onze veerpont, maar wanneer is door corona volstrekt onduidelijk. Van uitstel komt echt geen afstel.”

Rob Bartol Geschreven door

Een film over die dramatische gebeurtenis van 28 oktober 1944 zou het afgelopen voorjaar al worden vertoond aan boord van de huidige veerpont. “Een belevingsfilm”, aldus Hania. “We zouden met passagiers de route van toen gaan varen en in het Sleeuwijkse Gat zouden ze opnieuw beleven dat de boot werd gebombardeerd. Dan zouden we doen met synchroon lopende geluiden, beelden en lichteffecten én natuurlijk het verhaal van een ooggetuige die alles heeft gezien.”

In de video de eerste beelden van de film, die door de uitbraak van corona (nog) niet aan boord kan worden vertoond:

Wachten op privacy instellingen...

Door de uitbraak van corona werden echter alle voorstellingen aan boord van de veerdienst afgelast. Ook een tweede poging om de film te vertonen liep op niets uit, want ook de filmmakers en veerdienst RIVEER werden geconfronteerd met een tweede coronagolf.

De film, een ooggetuigenverslag van het bombardement, ligt nu te wachten op betere tijden. “Hij ligt op de plank, maar van uitstel komt absoluut geen afstel”, benadrukt Hania die overigens niet wil vertellen wie de ooggetuige is die het allemaal heeft gezien. “Het is inmiddels een man van in de tachtig en een paar dingen willen we nog ‘geheim’ houden, waaronder zijn identiteit.”

Dat Omroep Brabant (exclusief) beelden kan laten zien van de film is al een wonder. “Vanwege het verhaal, maar ook vanwege de beleving die mensen aan boord gaan meemaken wilde we eigenlijk niets verklappen, maar we snappen ook dat mensen wel heel nieuwsgierig aan het worden zijn. Vandaar dat we nu een aantal fragmenten hebben vrijgegeven.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.