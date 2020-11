Bedrijven willen hun personeel extra belonen met kerst: 'Sterrenmenu en een complete dinnershow'

Bedrijven die minder hard door corona zijn getroffen willen dit jaar met budgetten gaan schuiven om extra geld aan kerstpakketten te kunnen uitgeven. Dat voorspelt groothandel Sligro uit Veghel die jaarlijks zo’n 1,5 miljoen kerstpakketten verkoopt. Vanwege corona gaan bedrijfsborrels en uitjes niet door en dat geld kan nu aan luxe en speciale kerstpakketten worden uitgegeven.

'Mooie oplossing'

Het evenementenbureau kwam met het idee omdat ze zelf hard zijn geraakt door corona. "Onze hele omzet is dit jaar weggevallen", zegt directeur François Verhoeven. En ook chef-kok Dick Middelweerd moest zijn zaak sluiten. "Het liefste zijn we natuurlijk bezig om die twee sterren hoog te houden, maar dit was wel een mooie creatieve samenwerking. Voor deze periode is het een goede oplossing geweest."