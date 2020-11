Politie zoekt naar getuigen van drie straatroven in Helmond

De politie is op zoek naar mogelijke getuigen van drie straatroven in Helmond. Die vonden allemaal plaats op het fietspad aan de Achterste Straakven ter hoogte van het dierenparkje en de politie vermoedt dat ze door dezelfde dader zijn gepleegd.

Eén beroving vond plaats op zondag 1 november, de andere twee op maandag 2 november. Het tijdstip was in alle gevallen rond 19.00 uur en ook de werkwijze en het signalement van de dader kwam in alle gevallen overeen. Niemand raakte gewond.



Hulp van voorbijganger

De slachtoffers werden door de dader bedreigd met een mes. Vervolgens werden geld of goederen geëist. Slechts in één geval wist de dader ook iets buit te maken. Bij één van de berovingen wist het slachtoffer te vluchten en bij de laatste beroving op maandag 2 november koos de dader een verkeerd slachtoffer. Die man gaf de overvaller een klap en werkte hem tegen de grond. Samen met een voorbijganger, wist het slachtoffer de dader te verjagen.