Vijf jaar cel geëist voor ontvoering in drugsmilieu

Justitie heeft woensdag vijf jaar cel geëist tegen de twee mannen uit Den Haag die op 24 februari betrokken waren bij een ontvoering in het criminele circuit. Dat gebeurde op de Harpstraat in Eindhoven. Het 33-jarige slachtoffer, dat overigens zelf ook wordt vervolgd, werd daarbij meegenomen, mishandeld en bedreigd.

De politie krijgt die maandagavond rond 23.00 uur diverse meldingen van een ontvoering. Een omwonende is er zelfs snel genoeg bij om een deel op camera vast te leggen. “Het was net of iemand aan het schreeuwen was, maar met z’n mond bedekt. Ik liep de tuin in achter mijn huis en dacht: ‘Dit klopt niet.’”

'Niets aan de hand, politie!'

De man aarzelde geen moment en begon te filmen. “Ik vroeg of alles goed was en toen gingen ze er snel vandoor.” In het opgenomen filmpje hoor je de daders roepen: ‘Niets aan de hand, politie!’.

Achtervolging

Als de eerste agenten arriveren, zien ze een onbeheerde witte Range Rover staan waarvan de achterklep geopend is. Er liggen een pizzadoos, een paar sneakers en een zak friet naast op de grond. De auto blijkt op naam te staan van het 33-jarige slachtoffer. De Eindhovenaar is geen onbekende van de politie en wordt genoemd in diverse drugsonderzoeken.

Van de filmende omwonende krijgen ze een deel van het kenteken van de ontvoerders en later wordt die BMW gesignaleerd in Utrecht. Na een achtervolging door de Domstad wordt de vluchtauto tot stoppen gedwongen. Een 39-jarige man werd meteen in de kraag gevat. De andere Hagenaar (46) wordt gepakt na het lossen van waarschuwingsschoten.

Op de achterbank van de BMW zit het 33-jarige slachtoffer. De Eindhovenaar is geboeid en gewond. Hij blijkt te zijn geslagen met de kolf van een pistool en zou het wapen ook op zijn hoofd gericht hebben gekregen. Verder liggen er een mes en een busje pepperspray in de auto.

Veel onduidelijk

Volgens het OM zijn er nog twee personen betrokken bij de ontvoering, maar valt het niet mee om alle feiten op een rij te krijgen. De verdachten, ook al bekenden van de politie, verklaren nauwelijks iets tijdens verhoren. Ook tijdens de zitting van woensdag werd slechts mondjesmaat antwoord gegeven op vragen.

Voor het OM is het wel helder dat de ontvoering plaatsvond in het drugsmilieu. In de woning van het slachtoffer wordt later acht kilo cocaïne gevonden met een straatwaarde van enkele tonnen. Hij wordt hier op een later moment voor vervolgd.

