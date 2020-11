Overvallers bedreigen bewoner van huis en gaan er met zijn auto vandoor

Meerdere gewapende mannen hebben woensdagavond een huis aan het Marktplein in Lith overvallen. De daders gingen er met de BMW van de bewoner vandoor. Niemand raakte gewond bij de roof, zo maakte de politie bekend.

Het incident in het dorpshart van Lith gebeurde rond acht uur. De eigenaar van de gestolen auto is hierbij waarschijnlijk bedreigd met een steekwapen.

De politie ging massaal op zoek naar de daders en ze vond de auto terug op de snelweg A2 ter hoogte van de Oirschotsedijk in Eindhoven. Daar stak ten minste één van de verdachten de N2 over om zich vervolgens in een bosgebied te verschuilen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden en waren diverse eenheden aan het eind van de avond nog bezig met een zoektocht.