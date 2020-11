Politie gebruikt helikopter met warmtecamera's om wietkwekerij op te sporen in huis

De politie heeft met behulp van een helikopter een wietkwekerij opgespoord in Maren-Kessel. Met de warmtecamera's aan boord konden de agenten van bovenaf zien dat er iets niet klopte aan het huis aan de Provincialeweg.

De politiehelikopter, de zogeheten Zulu, heeft warmtemetingen gemaakt nadat er een vermoeden was dat wiet werd verbouwd in het pand. Uit de beelden bleek inderdaad dat het veel warmer was dan in een doorsnee huis. De apparatuur die wordt gebruikt in wietkwekerijen verbruikt doorgaans veel stroom.