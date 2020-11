Breda en provincie willen samen voor bijna 22 miljoen voormalig CSM-terrein kopen

Een impressie van het nieuwe stadsdeel CrossMark in Breda. vergroot

Het enorme terrein van de voormalige CSM-suikerfabriek bij het centrum van Breda wordt voor 21,9 miljoen euro verkocht aan de gemeente Breda en de provincie. Op die plek moet een compleet nieuw stadsdeel van Breda ontstaan - CrossMark - met 845 woningen, recreatie en natuur. Gemeente en provincie betalen allebei de helft. Tenminste, als ook de gemeenteraad en Provinciale Staten akkoord gaan met de gesloten deal.

Eigenlijk is de 26,4 hectare vooral één grote betonplaat met nog altijd ondergrondse gangen voor het bietentransport naar de toenmalige suikerfabriek.

10 miljoen erbij

Om het terrein ook werkelijk bouwrijp te maken, schat wethouder Paul de Beer dat er nog eens 10 miljoen euro nodig is, ook voor de sanering. Daarmee komt de totale investering op bijna 32 miljoen euro. Maar hij is ervan overtuigd dat dit publiek geld terugvloeit in de gemeente- en provinciekas als de grond wordt verkocht aan projectontwikkelaars die er de woningen gaan bouwen. "Dit betaalt zich zeker terug", aldus een overtuigde De Beer woensdag.

Wethouder De Beer van Breda legt uit waarom hij het CSM-terrein wil kopen.

Tijdens de kredietcrisis van 12 jaar geleden kwamen veel gemeenten juist in de problemen doordat ze gronden hadden aangekocht die later veel minder waard bleken te zijn. Maar de wethouder vindt dat die vergelijking niet op gaat.

"Dit is een enorme kans voor Breda om hier een fantastische plek voor wonen en werken te creëren. Juist in een tijd van economische afvlakking moeten overheden doorgaan met investeren in projecten. En doordat de provincie nu de helft van het aankoopbedrag voor haar rekening neemt, kunnen wij dit samen doen."

Belangstelling

Sinds de sloop van de fabriek - meer dan tien jaar geleden - hebben verschillende projectontwikkelaars zich gemeld. Maar dit was telkens belangstelling voor maar een deel van het terrein. Dit was zowel voor de gemeente als voor de eigenaar niet interessant. Als gemeente en provincie samen eigenaar worden van de volledige 26,4 hectare, dan kunnen ze ook toezien op een samenhangende ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel. En dat scheelt ook een hoop bij het regelen van de benodigde vergunningen, want daar gaan zij tenslotte zelf over.

Het voormalige CSM-terrein in Breda (foto: Raoul Cartens). vergroot

Twee jaar lang heeft de gemeente Breda 'exclusief' gepraat met Corbion - zoals CSM zichzelf tegenwoordig noemt - over de verkoop. "Daardoor werden we niet gestoord door andere geïnteresseerden", aldus de wethouder. Maar nu er een akkoord is over verkoop, verwacht De Beer dat projectontwikkelaars zich weer snel gaan melden: "Ik hoor mijn telefoon al rinkelen."

De gemeente Breda heeft woensdag onderstaande impressie van de ontwikkeling op YouTube gezet:

