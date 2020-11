Je gehoorapparaat kwijt door je mondkapje: 'Dit moet honderden mensen overkomen'

Steeds meer mensen raken de laatste tijd hun hoortoestel kwijt door het gebruik van een mondkapje. Het gehoorapparaat blijft achter het elastiekje hangen en valt dan ongemerkt op de grond. "Het moet landelijk gaan om honderden hoortoestellen", zo zegt audicien Roland Zweers uit Zevenbergen.

Het is nog niet verplicht, maar velen dragen in openbare gelegenheden al een mondkapje. Voor mensen met een hoortoestel, vaak ouderen, brengt dat echter een extra uitdaging met zich mee.

"Er worden momenteel heel veel hoortoestellen verloren", vertelt audicien Roland Zweers, eigenaar van Zweers Hoortoestellen in Zevenbergen. "Bijvoorbeeld bij de karretjes bij de supermarkt als mensen het mondkapje afdoen als ze weggaan. Ze hebben dat niet meteen door. Het is dan maar hopen dat ze het daarna terugvinden en dat het hoortoestel dan ook nog heel is."

Zweers hoort dezelfde verhalen van collega-audiciens. De hoortoestellen worden steeds kleiner en zijn daarom makkelijker kwijt te raken. "Ik denk dat het een heel groot probleem is", zo meent Roland Zweers. "Ik had afgelopen week alweer drie meldingen en ik denk dat het landelijk om honderden hoortoestellen moet gaan."

Je gehoorapparaat kwijtraken is een dure grap. "Er zijn mensen die een hoortoestel hebben van vierhonderd euro, maar dat kan oplopen tot eentje van een paar duizend euro. In de beste situatie wordt het gevonden en afgegeven bij de balie van een winkel. Maar daar blijft het toestel dan soms ook gewoon liggen."

Mensen met een gehoorapparaat moeten dus uitkijken. En voor degenen die een hoortoestel vinden, heeft Zweers nog een verzoek. "Breng het naar een winkel voor hoortoestellen toe", zo zegt de audicien. "Dat hoeft niet per se bij mij, want dat kan ook bij Beter Horen, Hans Anders of Schoonenberg. Wij kunnen altijd via het serienummer bij de fabrikant achterhalen van wie dat hoortoestel is. En dan geven we het terug."