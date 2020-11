Felle brand verwoest woonboerderij in Huijbergen

Foto: Christian Traets/SQ Vision. vergroot

Aan de Moerkantsebaan in Huijbergen is woensdagavond een woonboerderij volledig uitgebrand. Het gebouw stond urenlang in lichterlaaie en grote vlammen sloegen uit het dak.

De brandweer rukte met groot materieel uit om het vuur te blussen. Zo werd onder meer voorkomen dat de naastgelegen loods ook werd verwoest. Iets na middernacht werd het sein brand meester gegeven. De brandweer was vervolgens nog uren bezig met nablussen.

Bekijk hier de beelden van de brand:

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er vielen geen gewonden, zo meldt de Veiligheidsregio. Wel zou de bewoner van het pand uit voorzorg naar het ziekenhuis zijn gebracht.

