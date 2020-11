Geen 300 euro coronabonus voor boa's: 'Dat geeft veel reuring'

Alle politiemedewerkers krijgen een coronabonus van 300 euro als waardering voor hun harde werken in coronatijd, maar Brabantse buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zien de bonus aan hun neus voorbijgaan. Corné Verhoeven, hoofd handhaving van de gemeente Eindhoven, snapt de frustratie hierover bij 'zijn' boa's: "Onze werkzaamheden rondom de corona-aanpak verschillen niet met die van politieagenten", zegt hij in het radioprogramma Wakker!

Verhoeven gaat over de boa's in Eindhoven en daarom heeft hij een drukke ochtend achter de rug, vertelt hij. De coronabonus houdt boa's en agenten in het hele land bezig. "De bonus voor politieagenten was natuurlijk groot in het nieuws en vanochtend blijkt dat de gemeente Amsterdam het initiatief heeft omarmd dat boa's de bonus daar ook krijgen. Maar bij ons is daar tot op heden geen sprake van. Dat geeft natuurlijk wel reuring onder de mensen."