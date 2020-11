Huizenmarkt explodeert, maar deze huizen staan al zeker twaalf jaar te koop

Dinteloord (foto: Jaap.nl) vergroot

Sommigen vinden het al lang duren als hun huis na drie maanden nog niet is verkocht, maar wat als je huis al veertien jaar te koop staat? In Oss staat zo’n huis. En dat is lang niet het enige. Wij speurden op de sites van Jaap.nl en Funda en tot onze verbazing staan er huizen al twaalf jaar te koop. Of zelfs veertien. Makelaarsorganisatie NVM staat perplex: 'Meer dan tien jaar lijkt me echt wel een heel grote uitzondering'. Kijk hier naar de overkoopbare woningen in Brabant.

1: Bachlaan 17 in Oss, te koop sinds 2006

Vraagprijs: 669.000 euro

Dit is de absolute nummer een van onverkoopbare woningen in Brabant. Deze vrijstaande bungalow in een villawijk in Oss kwam op 7 augustus 2006 te koop te staan. 172 maanden later is het nu. Aan ruimte geen gebrek. De koper kan hier lekker voetballen, want er zit een tuin bij van duizend vierkante meter. Twintig meter diep en vijftig meter breed. De oorspronkelijke vraagprijs van 669.000 is nooit gewijzigd.

2: Westgroeneweg 63 in Dinteloord, te koop sinds 2006

Vraagprijs: 449.000 euro

Deze woning kwam in november 2006 te koop te staan. Het overdekte terras, een inpandige garage en zelfs een zwembad heeft nog geen koper over de streep getrokken. Ook een prijsdaling van 10.000 euro heeft nog niet geholpen. Opvallend detail: inruilen van de eigen woning is hier mogelijk.

3. Rugstraat 14 in St. Willebrord, te koop sinds 2008

Vraagprijs: op aanvraag

Deze bungalow werd op Jaap.nl al ruim 17.000 keer bekeken. De woning uit 1974 is recentelijk op diverse punten vernieuwd, maar desondanks is-ie nog niet verkocht.

4. Pastoor van Eekelenstraat 1 in Bergen op Zoom, te koop sinds 2008

Vraagprijs: 249.500 euro

Een woning voor nog geen 250.000 euro. Dit is veruit de laagst geprijsde woning in dit rijtje. Al twaalf jaar staat-ie te koop. Volgens de makelaar moet je deze woning beslist gezien hebben om een goede indruk te krijgen.

5. Postel 26 in Someren, te koop sinds 2008

Vraagprijs: 419.500 euro

Deze woning uit 1935 ligt midden in het centrum van Someren. Het is een vrijstaand woonhuis met drie slaapkamers , garage en een praktijkruimte van 46m2. Ruim 40.000 euro zakte deze verkoper in prijs. Toch kwam er nog geen koper.

6. Halewijn 34 in 's-Hertogenbosch, te koop sinds 2008

Vraagprijs: 325.000 euro

In tien minuten met de auto in het centrum van Den Bosch. Een basisschool, kinderdagverblijf en speeltuin in de buurt. Ideaal voor jonge gezinnen. Toch hapt al twaalf jaar niemand toe. De vraagprijs voor dit huis uit 2003 wisselde nogal eens. Zo ging er een keer 15.000 euro af, kwam er weer 9.000 bij en ging er een week later weer 9.000 euro af.

7. Lijmbeekstraat 241A in Eindhoven, te koop sinds 2008

Vraagprijs: 789.000 euro

Hier krijg je een dubbele bovenwoning met acht slaapkamers, een bedrijfspand en 23 garageboxen. Momenteel is alles wel verhuurd.

8. Hazelaarlaan 7 in Oss, te koop sinds 2008

Vraagprijs: 1.595.000 euro

Villa Hazelaar is de duurste woning in dit rijtje. Met opvallend hoge plafonds van 3.10 meter hoog. En een open haard van 2,60 meter breed. Deze moderne villa heeft al tweemaal een ontwerpnominatie mogen ontvangen: onder meer voor de verkiezing van Mooiste Gebouw in de Gemeente Oss.

9. Heikantsebaan 8 A in Berkel-Enschot, te koop sinds 2008

Vraagprijs: 897.500 euro

Dit is een luxe vrijstaande woonboerderij. In 2002 werd-ie verbouwd waardoor de woonboerderij volgens de makelaar aan alle moderne eisen van deze tijd voldoet. De boerderij ligt op een perceel van wel 3.000 m².

Te hoog geprijsd

De vraag is waarom huizen zo lang te koop kunnen blijven staan. Volgens woordvoerder Gérald Rensink van makelaarsorganisatie NVM staan woningen momenteel nog maar 101 dagen te koop en dat is korter dan voorheen. 18 procent van de huizen staat langer dan een jaar te koop. Maar meer dan tien jaar een bord in de tuin?

Bij een onverkoopbaar huis kan er van alles spelen. "Het kan zijn dat de huizen te duur geprijsd zijn. Verkopers kunnen of willen niet met hun prijs naar beneden omdat ze dan mogelijk een grote restschuld overhouden. Het kan ook zijn dat er onenigheid in de familie is. Tussen erfgenamen of bijvoorbeeld bij een echtsscheiding. Of de kinderen willen dat het verkocht wordt voor een bepaalde prijs. Die stellen dan eisen aan de prijs."

Uniek object

"Het kan ook nog zijn dat een bedrijfswoning al lang als woning in gebruik is. Maar dat een nieuwe eigenaar daar niet zomaar mag gaan wonen. En het kan natuurlijk ook nog zijn dat het echt unieke objecten zijn. Een monumentaal pand. Dan komt er misschien maar een keer in de vijf jaar iemand kijken bij wijze van spreken. Het kan zo uniek zijn dat het lastig is voor dagelijks gebruik en dat het daardoor niet verkocht kan worden. Niet iedereen is op zoek naar een enorm uniek object."

