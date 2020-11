Man komt onder bigbag met kunstmest en overlijdt

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Een man is donderdagmiddag om het leven gekomen bij meststoffengroothandel Triferto aan de Nieuwe Bredasebaan in Breda. De man was onder een zogeheten bigbag met kunstmest terecht gekomen.

Ron Vorstermans Geschreven door

Een bigbag is een grote zak die vaak gebruikt voor zand en residu op bouwplaatsen.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Er landde een traumahelikopter, maar reanimatie van de toegesnelde hulpdiensten mocht niet meer baten.

De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeval.

