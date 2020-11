Eerste acteerklus van Levi (14) is meteen de hoofdrol

Levi speelt samen met bekende acteurs als Anna Drijver. (Foto: fragment film) vergroot

Hij had nog nooit geacteerd. Nou ja, in de musical van groep 8, maar verder niet. En hij had ook nog nooit acteerles gehad en toch is de eerste rol die Levi Otto, geboren en getogen in Roosendaal, speelt meteen de hoofdrol. De 14-jarige doet mee in 'De Expeditie van de familie Vos', een film die zich in de Efteling afspeelt. ''Gelijk zo’n hoofdrol in een speelfilm met best wel bekende acteurs, dat was voor mij wel echt heel bijzonder,'' vertelt hij met een trotse glimlach.

Levi speelt in de film de 11-jarige Teun die met zijn familie een weekendje naar de Efteling gaat. Het is het eerste familieweekend na het overlijden van Teuns opa. Opa zette altijd zoektochten voor Teun uit en blijkt voor zijn dood zo'n speurtocht in de Efteling te hebben gemaakt. Teun en tante Ada proberen het mysterie op te lossen.

Normaal

In de film spelen veel bekende acteurs, zoals Anna Drijver, Raymonde de Kuyper, Fockeline Ouwerkerk en Peter Faber mee. Die 'star power' maakte de eerste draaidag best spannend voor Levi. ''Ik dacht eerst bij mezelf: 'die zijn een beetje te hoog voor mij'. Het zijn bekende acteurs en ik ben niet bekend. Ik dacht: 'die gaan niet snel met mij praten'.''

Gelukkig was dat helemaal anders. ''Ze waren zo ontzettend aardig en lief en leuk. Het zijn eigenlijk gewoon normale mensen, net zoals wij.''

In de video hieronder zie je een speurtochtje om er achter te komen wat Levi tijdens het film maken leerde.

Castingbureau

De bekende mensen hielpen Levi ook bij het acteren. Die hulp kon hij goed gebruiken want buiten een rol in de musical in groep 8 had hij nog nooit geacteerd. Hij had er wel over nagedacht. ''Ik hoorde dat de hoofdrolspeler van een film zich 'gewoon' bij een castingbureau had ingeschreven.''

Omdat het hem wel leuk leek ook te acteren, schreef Levi zich in bij hetzelfde bureau. ''Een jaar later kreeg ik een mailtje met de vraag of ik auditie wilde doen voor de hoofdrol van een nieuwe speelfilm. Toen heb ik auditie gedaan en heb ik gewoon mijn best gedaan en toen ben ik het geworden'', vertelt Levi. ''En nu heb ik de kans gehad om in een film te spelen. Ik ben erachter gekomen dat ik best wel goed kan acteren.''

Zachtaardig

Wat misschien helpt is dat de rol hem, volgens zijn moeder Jill, op het lijf is geschreven. ''Levi is ook de gangmaker, net als Teun. En ze zijn ook allebei zachtaardige jongens. Als ik Levi zo zie spelen in de film, denk ik wel: dat is mijn kleine jongetje'', zegt ze vol trots. Ook een ander deel van de rol, begrijpt Levi -helaas- heel goed, vertelt zijn moeder. ''Zijn opa, mijn schoonvader, is precies een jaar voor de opnames overleden. Dus hij kon zich ook wel heel goed inleven in de rol.''

Voor de gek

Dat hij zo goed is in de film, was ook een verrassing voor zijn ouders. ''Ergens vind ik het ook wel een beetje eng dat hij zo goed kan acteren'', zegt moeder Jill lachend. ''Want wat is dan echt en wat is dan niet echt?'' Of Levi zijn ouders inderdaad af en toe voor de gek houdt, laten we maar even in het midden.

Ook de regisseur, het castingbureau en andere betrokkenen bij de film vinden dat Levi talent heeft. En dat is mooi want de film smaakt naar meer. ''Ik zou later graag ook acteren, dat mijn baan maken.'' Dat is voor later, eerst maar eens genieten van deze film.

De Expeditie van de familie Vos is vanaf 16 december in de bioscoop te zien (als het dan weer mag).

