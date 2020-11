Auto raakt van de weg en belandt in sloot langs N65, ballonnen en cilinders lachgas gevonden

Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen na het ongeluk op de N65 bij Haaren (foto: Bart Meesters). vergroot

Een 20-jarige automobiliste uit Tilburg die donderdagnacht op de N65 reed, is bij Haaren met haar auto van de weg geraakt en in een sloot beland. De vrouw vertelde de opgeroepen hulpverleners dat ze was afgeleid door haar navigatiesysteem, maar agenten vonden in de auto twee cilinders met lachgas, plus een aantal gevulde lachgasballonnen.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over twaalf. De bestuurster raakte gewond en werd in een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Ze kwam er uiteindelijk met een bult op haar hoofd vanaf.

De auto belandde rond kwart over twaalf in de sloot langs de N65 bij Haaren (foto: Bart Meesters). vergroot

'Diverse ballonnen onder het stuur'

De cilinders lachgas, een grote en een kleine, werden ontdekt toen de auto weggetakeld werd. "Ook lagen onder het stuur diverse ballonnen", liet een ooggetuige weten. Volgens een politiewoordvoerder ging het om een flink aantal gevulde lachgasballonnen.

De vrouw moest haar rijbewijs inleveren, heeft een proces-verbaal gekregen en ze zal een rijvaardigheidstest moeten afleggen bij het CBR. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. "Gezien de schade zal die auto waarschijnlijk niet terug op de weg komen", denkt de ooggetuige.

In de auto werden twee cilinders lachgas gevonden (foto: Bart Meesters). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.