Pornosticker op auto trekt de aandacht van agenten, bestuurder onder invloed van drugs

Een opvallende pornosticker op een auto in de Cereslaan in Heesch trok donderdagmiddag de aandacht van agenten. 'Pornhub Castingcar' stond daarop. "Tijd om te visualiseren hadden we echter niet omdat de bestuurder onze aandacht trok", laat een van de agenten weten. Het bezoekje van de agenten kwam de bestuurder vervolgens duur te staan...

De agenten zagen dat de bestuurder een joint aan het roken was achter het stuur. Ze lieten hem daarop stoppen. Toen ze hem aanspraken, ontkende de man drugs te hebben gebruikt. Uit een speekseltest bleek dat hij wel degelijk THC en amfetamine had gebruikt. Hij moest vervolgens ook een bloedproef ondergaan.

Tijdens het doorzoeken van zijn auto werden meerdere doosjes hennep, verschillende joints en een hoop lange vloeitjes ontdekt.

"Voor de geïnteresseerden die nu massaal uit gaan kijken naar deze Volvo: volgens de eigenaar was de sticker op de auto enkel bedoeld als grap", laat de betrokken agent weten. "Helaas dus!"

