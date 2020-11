Fietser zwaargewond na ongeluk in Breda

Bij een aanrijding in Breda raakte een fietser vrijdagochtend zwaar gewond. De fietser kwam op de Ginnekenweg in botsing met een auto.

De automobilist raakte niet gewond, maar is volgens ooggetuigen wel meegenomen door de politie. Toen hij gefouilleerd werd, bleek dat hij drugs op zak had. Het is nog niet duidelijk of de bestuurder zelf onder invloed was. Wel zijn ze de auto verder aan het doorspitten.