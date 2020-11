Fietsster (71) zwaargewond bij ongeluk in Breda, 24-jarige automobilist aangehouden

Het ongeluk gebeurde op de Ginnekenweg in Breda (Foto: SQ Vision/Tom van der Put). vergroot

Bij een aanrijding in Breda is vrijdagochtend een fietsster zwaargewond geraakt. De 71-jarige vrouw kwam op de Ginnekenweg in botsing met een auto. De 24-jarige bestuurder van de auto is door de politie aangehouden.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Bekijk hier de beelden van na het ongeluk:

Het slachtoffer moest gereanimeerd worden en er kwam een traumahelikopter ter plaatse. Volgens ooggetuigen heeft een trauma-arts het slachtoffer behandeld.

De 24-jarige automobilist raakte niet gewond, maar is wel meegenomen door de politie. Toen hij gefouilleerd werd, bleek dat hij drugs op zak had. Het is nog niet duidelijk of de bestuurder zelf onder invloed was, maar de politie sluit dat niet uit.

Hoe de botsing kon ontstaan, is nog niet duidelijk.

De bestuurder had drugs op zak (Foto: SQ Vision/Tom van der Put). vergroot

De auto werd ook onderzocht (Foto: SQ Vision/Tom van der Put). vergroot

Het gebeurde op een kruispunt (Foto: SQ Vision/Tom van der Put). vergroot

