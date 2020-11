Ruzie over afval mondt uit in steekpartij, twee mannen vast

Archieffoto: Politie vergroot

Wat begon als een woordenwisseling over achtergelaten afval in Etten-Leur is donderdag geëindigd in een ruzie tussen vier mannen waarbij gestoken werd met een mes. De politie heeft twee mannen van 20 en 25 jaar oud aangehouden.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Donderdagmiddag meldden twee mannen uit Etten-Leur aan de politie dat ze zojuist bedreigd en gestoken waren met een mes. De twee werkten allebei bij een autogarage in de buurt en kregen daar ruzie met twee andere mannen.

Zwerfafval

Een van de aangevers zag een auto voor de deur staan. Om die auto lag allerlei afval en de man sprak het duo uit de auto daarop aan. Ondanks dat de mannen ontkenden dat het van hun was, ruimden ze het toch op. Toch liep het mis, want kort daarna ontstond er een ruzie.

Mes

Een van de verdachten pakte een mes en stak een ander in de buik. Het slachtoffer raakte daarbij lichtgewond. Een collega van de garage schoot te hulp. Ook naar hem werd uitgehaald met een mes, maar hij werd niet geraakt.

Wat er daarna is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. Wel hebben de twee mannen van de garage rond half één een aantal agenten aangesproken op de Hagemuntweg in Etten-Leur. Ze gaven onder andere het kenteken door zodat de auto kon worden opgespoord.

Aangehouden

Die auto werd dezelfde dag nog gezien in Rotterdam. In de auto zaten twee mannen van 20 en 25. Ze zijn allebei door de politie aangehouden en zitten vast in Breda.

