Eindhoven krijgt XL-coronateststraat, militairen helpen in de opstartfase

Filerijden voor een coronatest. vergroot

In Eindhoven komt een XL-coronateststraat voor sneltesten en reguliere testen. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vrijdagochtend bekend. De exacte locatie in Eindhoven is nog niet bekend. "Daar wordt nog overleg over gepleegd", laat een woordvoerster van de GGD weten. Bij een XL-teststraat kunnen tussen de 3000 en 12.000 testen per dag afgenomen worden.

De nieuwe XL-coronateststraten - in totaal gaat het om zo'n twintig nieuwe locaties, verspreid over Nederland - gaan eind november of begin december open, afhankelijk van de lokale situatie.

De XL-locaties en de sneltestlocaties komen tot stand door een unieke samenwerking tussen de GGD’s, de overheid en het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door VNO-NCW. Defensie zal op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid en VNO-NCW militairen inzetten om de teststraten te bemensen in de opstartfase. Na enkele weken worden de militairen afgelost door GGD-medewerkers of mensen die VNO-NCW inhuurt. De werving hiervoor is volgens het ministerie in volle gang.

Aanvullend

Met deze extra grote teststraten zou de testcapaciteit de komende anderhalve maand grofweg moeten verdubbelen. De testlocaties zijn allereerst bedoeld voor mensen die klachten hebben. Minister Hugo de Jonge hoopt dat zij straks sneller getest kunnen worden en minder lang op de uitslag hoeven te wachten. Later kunnen ook mensen zonder symptomen er terecht, bijvoorbeeld als zij in contact zijn geweest met een besmet iemand of op reis zijn geweest naar een risicogebied.

In West-Brabant komt er een zogenoemde L-test locatie bij. De exacte locatie van deze teststraat moet nog worden bepaald. Alle nieuwe testlocaties zijn aanvullend op de basis-testinfrastructuur van de GGD die al geruime tijd operationeel is.

Afspraak

Iedereen die klachten heeft die op het coronavirus kunnen duiden, kan terecht bij de teststraten. De GGD bepaalt wie waar wordt getest, en is ook verantwoordelijk voor het bron- en contactonderzoek na een positieve testuitslag.

Een afspraak maken voor een test kan telefonisch bij de GGD (0800-1202) of online via coronatest.nl. Alleen als je klachten hebt die passen bij het coronavirus kun je een testafspraak maken.

Tip ons!

