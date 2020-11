Speelgoed voor volwassenen is hot en Lego is niet alleen voor nerds, dit zijn de feestdagentrends

Medewerkers van Bol.com aan het werk in het distributiecentrum. Archieffoto: Malini Witlox vergroot

Er komt weer een drukke tijd aan voor de medewerkers van het distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk. Zoals ieder jaar in de feestdagenperiode zijn er weer trends. Dit jaar bestellen volwassenen opvallend veel speelgoed voor zichzelf, zoals bordspellen. Ook is Lego niet langer alleen iets voor kinderen, met dank aan het tv-programma Lego Masters.

De operatie in het distributiecentrum is uitbesteed aan logistiek dienstverlener Ingram Micro. Die zorgt ook voor de werving en aanwezigheid van voldoende personeel. "Het gemiddeld aantal flexmedewerkers dat zij inzetten, verdubbelt tijdens de piekperiode," zegt een woordvoerder van Bol.com. Door corona verwacht het bedrijf dat nog meer mensen hun cadeaus online aanschaffen.

Puzzels en Lego

"Wat dit jaar opvalt, is dat er definitief een doelgroep bijgekomen is voor speelgoed: volwassenen. Spellenavonden met vrienden groeien in populariteit, puzzelen is net zo ontspannend als een boek lezen en Lego is niet meer alleen voor nerds".

Uiteraard heeft ook de coronacrisis duidelijk invloed op de trends. "Door het thuiswerken wordt er meer samen gespeeld en geknutseld door het hele gezin. Hierdoor groeit de belangstelling in speelgoed bij de ouders en is de categorie ‘knutselen’ flink gegroeid. "

Kerst

Het feestdagenseizoen begint voor het bedrijf in november al. Dit jaar bestellen we ook opvallend veel artikelen voor de laatste week van het jaar.

"Wat anders is in vergelijking met vorig jaar is dat mensen er dit jaar nog eerder bij zijn om de gezelligheid van kerst al vroeg in huis te halen. Nu we allemaal thuisblijven, maken we het nu vast gezellig en feestelijk in huis. Zo zien we dat de afgelopen weken veel meer kunstkerstbomen en kerstballen verkocht zijn dan in dezelfde periode vorig jaar."

