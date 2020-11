NAC weet weer wat winnen is: deze vier dingen vielen op tegen MVV

Sydney van Hooijdonk benut strafschop en viert dat met Thom Haye (Foto: Orange Pictures) vergroot

Na de dramatische maand oktober was het vrijdagavond voor NAC een kwestie van aan- of afhaken. Door coronabesmettingen in de selectie was de status van de Bredase ploeg namelijk in no time veranderd van koploper naar die van achtervolger. November moet beter worden, wil de ploeg in de race blijven om het kampioenschap. Het begin is er, want NAC won in Maastricht met 4-1 van MVV. Welke vier zaken vielen op?

1. Zoutloos begin, toch twee goals

Het duel in Maastricht begon uitermate zwak. Er stonden twee ploegen op het veld die aanvallend weinig brachten, waardoor saaiheid troef was. Maar na 22 minuten kon MVV zowaar toch de score openen. Een corner bleef hangen en bij zijn tweede poging schoot Koen Kostons raak. De Maastrichtse voorsprong duurde echter niet lang met dank aan scheidsrechter Blom. NAC-verdediger Rössler werd twee minuten later aan zijn shirt getrokken en dat leverde de Bredanaars een strafschop op. Topscorer Sydney van Hooijonk deed waaar hij goed in is en maakte de 1-1. Maar toch, beide goals vielen eigenlijk uit de lucht.

2. Dogan doet het weer eens

Bij NAC stond Huseyin Dogan weer eens in de basis. Trainer Maurice Steijn had hem een rol op rechts in de aanval toebedeeld. En de speler betaalde die basisplaats meteen terug, want in de 42e minuut maakte Dogan, op aangeven van de Bredase koning van de assist Mounir El Allouchi, de 1-2. Een goal die hij wel kon gebruiken, want de speler loopt in Breda al een tijdje een beetje met zijn ziel onder zijn arm. Bij zijn vorige club Top Oss was Dogan dé man en scoorde aan de lopende band. Bij NAC wil het nog niet echt lukken en kan hij, ook vorig seizoen niet, zijn draai vinden.

3. NAC kan weer scoren

Na rust was meteen weer raak. Op aangeven van Robin Schouten schoot Lex Immers de 1-3 voor NAC binnen en vlak voor tijd zorgde invaller DJ Bufonge met een schitterend doelpunt ook nog voor 1-4. Een opsteker voor de Bredase ploeg, want de laatste keer dat NAC scoorde was op 26 september thuis tegen Jong PSV. Daarna had de ploeg drie wedstrijden op rij verloren met veertien goals tegen en nul voor.

4. Belangrijke overwinning

De overwinning op MVV was dan ook niet alleen belangrijk voor de drie punten die NAC nodig heeft om in de race te blijven voor het kampioenschap. NAC tankte in Maastricht vooral ook vertouwen voor het vervolg van de competitie. Volgende week woensdag staat bijvoorbeeld de uitgestelde topper tegen De Graafschap op het programma. Als de door corona getroffen spelers weer topfit worden, spreekt NAC zeker weer een woordje mee.

