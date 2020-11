Jong PSV is te sterk voor FC Den Bosch en NAC wint ruim in Maastricht

Jong PSV-aanvaller Fodé Fofana (r.) snelt langs Frank Sturing (FC Den Bosch) - (Foto: Orange Pictures). vergroot

NAC Breda heeft in Maastricht een einde gemaakt aan een reeks van nederlagen. De Bredase ploeg versloeg MVV Maastricht met 4-1. FC Den Bosch moest vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie buigen voor Jong PSV. De Eindhovenaren versloegen de Bosschenaren in eigen huis, 1-2.

FC Den Bosch in eigen huis onderuit tegen Jong PSV

Een gemakkelijk combinerend Jong PSV kwam goed uit de startblokken tegen FC Den Bosch. De Bosschenaren kwamen zelfs in negende minuut op voorsprong door een treffer van Fodé Fofana. Veel kon de thuisploeg daar nog niet tegenover stellen. Pas in de slotminuten kreeg Romano Postema een goede kans om de te scoren, Het schot werd goed gepareerd door keeper Mark Spenkelink.

Een kwartier na rust vergrootte opnieuw Fodé Fofana de voorsprong, 2-0. De thuisploeg vocht zich terug in de wedstrijd. Romano Postema zorgde van dichtbij voor de aansluitingstreffer. Kort voor tijd was de ingevallen Moreo Klas nog het dichtst bij de gelijkmaker.

NAC Breda maakt einde aan slechte reeks en wint ruim van MVV Maastricht

NAC Breda heeft vrijdagavond de wedstrijd tegen MVV met 4-1 gewonnen. Halverwege de eerste helft kwamen de Maastrichtenaren op een 1-0 voorsprong. Uit corner belandde de bal voor de voeten van Koen Kostons die daar wel raad mee wist. Nog geen twee minuten later was het weer gelijk. NAC-verdediger Colin Rösler werd vastgehouden in het strafschopgebied. Sydney van Hooijdonk verzilverde de penalty, 1-1. Vijf minuten voor rust kwamen de Bredanaars zelfs op voorsprong door een doelpunt van Huseyin Dogan, 1-2.

NAC begon voortvarend aan de tweede helft. Vanaf de aftrap maakte Lex Immers het derde Bredase doelpunt. De thuisploeg zette daarna wel meer druk op Bredase verdediging, maar gescoord werd er niet. In blessuretijd schoot invaller DJ Buffonge met een fraaie boogbal de 4-1 eindstand op het scorebord.

Concentratie bij NAC-speler Mounir el Allouchi (l). (Foto: Orange Pictures). vergroot

