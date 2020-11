Auto crasht, slaat over de kop en brandt uit in weiland in Ommel, bestuurder spoorloos

De brandweer bluste de brandende auto in Ommel (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

Een auto is vrijdagnacht over de kop geslagen en in brand gevlogen in een weiland aan de Kranenvenweg in Ommel. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder verdwenen.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor drie. Een voorbijganger, die het zag gebeuren, waarschuwde de hulpdiensten.

Total loss

Volgens de voorbijganger zou de automobilist door nog onbekende oorzaak van de weg zijn geraakt en raakte die een boom voordat hij in het weiland belandde. De gecrashte auto kwam uiteindelijk op het dak tot stilstand en vatte vervolgens vlam.

"De auto is total loss", laat een ooggetuige weten. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld.

Het ongeluk in Ommel gebeurde rond kwart over drie vrijdagnacht (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

