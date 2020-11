Kinderen zonder ontbijt naar school in Oss: vrijwilligers delen ontbijtpakketten uit

Bijna vierhonderdduizend kinderen moeten dagelijks met een lege maag naar school. Ook in Oss zijn er kinderen die daar mee te maken kringen. Daarom delen vrijwilligers wekelijks tweehonderd ontbijtpakketten uit.

De Vughtse organisatie brengt nu in zesentachtig gemeentes ontbijtpakketten rond. "Uiteindelijk willen we dat er geen kind zonder ontbijt naar school hoeft", vertelt Jacques. Dat er nu kinderen niet ontbijten, omdat hun ouders dat niet kunnen betalen is voor hem onbestaanbaar. "Daar moeten we wat aan doen."