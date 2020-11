Vrouw raakt zwaargewond bij botsing tussen auto en bestelbus in Budel

Foto: SQ Vision vergroot

Bij een ongeluk op de Randweg-Zuid in Budel is zaterdagmiddag een vrouw zwaargewond geraakt. Een bestelbus reed tegen de zijkant van een auto. De vrouw zat op de passagiersstoel in de auto en raakte bekneld.

De bestuurders van de bestelbus en de auto zijn nagekeken in de ambulance, maar een rit naar het ziekenhuis was niet nodig. De vrouwelijke passagier van de auto werd wel met spoed in een ambulance weggebracht.

Traumahelikopter

De vrouw is door de brandweer uit de auto bevrijd. Voor het ongeluk landde ook een traumahelikopter. De weg was een tijd dicht.

