Alihsan (7) haalde zijn C-diploma en heeft nu de dag van zijn leven.

Hij had er eigenlijk geen zin in. De 7-jarige Alihsan uit Roosendaal had zijn B-diploma zwemmen al en vond het genoeg. Doorgaan voor een C-diploma wilde hij niet. Maar toen wijkagent Bahadir een deal met hem sloot, was de motivatie snel weer terug.

Malini Witlox Geschreven door

Als hij zijn C-diploma haalde, mocht hij in de politieauto mee langs de McDrive, om een ijsje te halen. “Het is een oude buurjongen van me. Ik heb dit vaker gedaan bij kinderen die met hun zwemlessen willen stoppen. Ik heb zelf twee jonge kinderen en heb ervaren dat je met een A en B-diploma eigenlijk nog niet goed kunt zwemmen", vertelt de wijkagent.

“Weet je wat ik met je afspreek, jongeman. Als jij je C-diploma haalt, gaan we met de politieauto een McFlurry halen bij de lokale Mac”, zo beloofde de Bahadir. “Hij had meteen een enorme lach op zijn gezicht.”

Sirenes

Een paar maanden geleden haalde Alisahn zijn derde zwemdiploma, maar het was nog even wachten op een geschikt moment op samen op stap te gaan. Vandaag kreeg hij dan eindelijk de beloning voor zijn harde werk. Het ritje in de politiewagen was al geweldig. “Hij zag al die knopjes en mocht ook even via de luidspreker met de buitenwereld praten. Daarna hebben we in een verlaten gebied nog een paar seconden met de sirenes en zwaailichten gereden. Dat vond hij echt fantastisch.”

De wijkagent heeft nog een tip voor ouders en kinderen: haal dat C-diploma. “Het kost maar drie maanden tijd op een heel mensenleven. Maar het is heel belangrijk. Ik ben echt geschrokken van het niveau bij A en B.”

