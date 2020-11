Motorrijder gewond na botsing met auto in Beers

Wachten op privacy instellingen... Foto: SK-Media/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Motorrijder botst tegen auto.

Op de Graafsedijk in Beers is zaterdagmiddag een motorrijder gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een groep motorrijders reed over de Graafsedijk toen een van hen in botsing kwam met een tegemoetkomende auto. Waardoor de motor en de auto met elkaar in aanraking zijn gekomen is nog onduidelijk.

De Graafsedijk was enige tijd afgesloten maar is inmiddels weer vrij.

