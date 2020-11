Matig RKC onderuit in degradatiekraker tegen Sparta

RKC verdediger Meulensteen in actie vergroot

RKC is er niet in geslaagd afstand te nemen van de onderste regionen. Tegen concurrent Sparta gingen de Waalwijkers met 0-2 onderuit. Wat viel er op tijdens de degradatiekraker in Waalwijk?

Yannick Wezenbeek Geschreven door

1. Angstig

Zoals je vaak ziet tijdens degradatiekrakers stonden er twee ploegen op het veld die vooral bang waren om te verliezen. Op voorhand konden zowel RKC als Sparta erg goede zaken doen met drie punten. Maar geen van de elftallen zaterdagavond leek grote risico´s te nemen op jacht naar een overwinning.

Het spel van beide teams was erg behoudend en vooral RKC kwam moeizaam tot kansen. De thuisploeg was de eerste helft alleen gevaarlijk uit standaardsituaties. Twee corners leidde tot een redding van Sparta-doelman Maduka Okoye. De uitploeg moest het hebben van afstandsschoten op het doel van RKC-goalie Kostas Lamprou

2. VAR zorgt voor meeste opwinding

Het was de VAR die voor de meeste opwinding zorgde. In eerste instantie greep de videoscheidsrechter niet in bij het afgekeurde doelpunt van de bezoekers. Bij een corner leek Bart Vriends de Spartanen op voorsprong te zetten. De verdediger kopte nog voordat Lamprou de bal klem had de bal tegen de touwen. De scheidsrechter oordeelde toch een overtreding van de verdediger ten opzichte van de doelman. Een mazzeltje voor de thuisploeg, want veel leek er niet aan de hand.

Ruim tien minuten later greep de videoscheidsrechter wel in. RKC-spits Vitalie Damascan wordt op het moment van schieten in de rug gelopen door Spartaan Adil Auassar. Scheidsrechter Ingmar Oostrom wuifde de claim voor een penalty weg. Toch was het de VAR in Zeist die Oostrom nog een keer liet kijken naar het moment. Na kort naar de beelden te hebben gekeken bleef de leidsman bij zijn beslissing: geen penalty.

3. Vrijstaande Thy

Het was Sparta dat in de tweede helft het initiatief naar zich toe trok. Na een uur spelen was kwam er ook een beloning voor de club uit Rotterdam. Lennart Thy staat bij een voorzet van Sven Mijnans helemaal vrij. Het was voor de Duitse spits een koud kunstje om de bal met het hoofd achter Lamprou te koppen. RKC-trainer Fred Grim zal komende week nog de tijd nemen om te kijken hoe de Spartaanse spits zo vrij kon staan.

Ook na de tegentreffer wist RKC geen vuist te maken tegen het goed georganiseerde Sparta. Ondanks de offensieve wissels van Grim bleven grote kansen uit. In de blessuretijd was het uiteindelijk Abdel Harroui die de voorsprong van Sparta verdubbelde.

4. Degradatiezorgen

RKC is na de nederlaag tegen Sparta terug te vinden op een vijftiende plek met vijf punten. Het verschil met nummer zestien ADO is nog maar één punt. Het lijkt er dus op dat RKC zich ook dit jaar weer zorgen moet gaan maken om degradatie.

Toch zullen ze bij RKC rustig blijven. De resultaten staan nog altijd in contrast met de dramatische prestatie van vorig seizoen. Toen had RKC veertien speelronden nodig om tot vijf punten te komen. Na de interlandperiode vervolgt RKC zijn strijd tegen degradatie thuis tegen SC Heerenveen.





Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.