Racende motorrijder raakt rijbewijs kwijt in Berlicum, maar gaat vrolijk verder

Een rijbewijs (foto: Flickr/mystic_mabel). vergroot

Een motorrijder moest zaterdagavond zijn rijbewijs inleveren bij Berlicum. Een motorrijder van de politie zag dat de man met een snelheid van 164 kilometer per uur over de N279 racete. Daar geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

Maar de 44-jarige man uit Zaltbommel trok zich niets aan van het feit dat hij nu zijn rijbewijs kwijt is. Hij stapte gewoon weer op de motor en ging ervandoor.

Nog een proces-verbaal

Andere agenten werden daarop gewaarschuwd. Die zagen de motorrijder niet veel later bij Zaltbommel rijden. De man krijgt nu niet alleen een proces-verbaal vanwege de snelheidsovertreding, maar ook een vanwege motorrijden terwijl het rijbewijs is ingevorderd.

