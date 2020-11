Motorongeluk na misgelopen inhaalmanoeuvre kost 26-jarige man het leven

Foto: Tom van der Put/SQ Vision vergroot

De motorrijder die zaterdag om het leven kwam in Alphen, was een 26-jarige man uit Baarle-Nassau. Dat maakte de politie zondagochtend bekend. Een 21-jarige vrouw, die ook op de motor zat, is gewond naar een ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie zou de motorrijder na een inhaalmanoeuvre door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur zijn verloren.

Meerdere hulpdiensten werden na het ongeluk opgeroepen en de motorrijder werd nog gereanimeerd, maar uiteindelijk overleed hij alsnog aan zijn verwondingen.

