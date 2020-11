Niels strijdt tegen de blaftaks: 'De hond is een melkkoe'

Honderden sympathisanten steunen Niels' actie. vergroot

Niels Aussems uit Sprang Capelle vecht al jaren als een Don Quichot tegen alles wat in zijn ogen onrecht is. Hij heeft onder meer actiegevoerd tegen het dure parkeren bij ziekenhuizen, tegen overvolle bussen in de spits én tegen de verhoging van de provinciale wegenbelasting. Zijn nieuwste wapenfeit: een online actie tegen de verhoging van de hondenbelasting in Waalwijk.

Als de gemeenteraad van Waalwijk akkoord gaat, wordt een hele reeks aan gemeentelijke belastingen verhoogd. De meeste heffingen stijgen volgend jaar met zo'n twee procent, maar de hondenbelasting steekt daar met 'kop en schouders' bovenuit. Hondenbezitters gaan mogelijk 10 procent meer betalen voor hun eerste hond. Voor een tweede hond komt er een verhoging van 5 procent.

"Een hond haalt mensen uit een isolement."

Een verhoging die Niels absoluut niet ziet zitten. "Ten eerste wordt het geld gebruikt voor allerlei zaken, dus niet alleen voor de voorzieningen voor honden. Bovendien is een hond voor veel mensen heel belangrijk. Het haalt mensen uit een isolement omdat ze naar buiten moeten om de hond uit te laten. Waarom moet je zoiets belangrijks ook nog eens extra belasten? In veel gemeenten is de heffing overigens al op nul gezet, maar er zijn ook gemeenten die de hond als een melkkoe zien."

Strijdbare Niels over zijn actie tegen verhoging van de hondenbelasting:

De actie van Niels valt min of meer samen met een landelijke actie van Gary Yanover uit heet Zeeuwse Kortgene. Hij voert al zeven jaar actie tegen het heffen van hondenbelasting.

Via een burgerinitiatief heeft de Britse Zeeuw inmiddels al meer dan 60.000 handtekeningen verzameld tegen de gehate blaftaks. Zijn doel is om de hondenbelasting te schrappen uit de gemeentewet. Als dat gebeurt kunnen gemeenten ook geen hondenbelasting meer heffen. Begin volgend jaar staat zijn actie op de politieke agenda in Den Haag.

