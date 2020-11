Drugslab ontdekt in een loods in Beers

Onderzoek bij de loods aan de Leuvert in Beers (foto: SK-Media). vergroot

In een loods aan de Leuvert in Beers is zaterdagavond een drugslab ontdekt. Dat bleek niet meer in werking, maar agenten vonden er nog wel meerdere jerrycans, vaten, gereedschap en ander materiaal.

Volgens de politie werden in dit drugslab synthetische drugs gemaakt. "De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen doet onderzoek", laat een politiewoordvoerder weten. "Dit is een kleine specialistische eenheid die wordt opgeroepen bij onder meer complexe en grote drugsdumpingen."

De brandweer bij de loods in Beers (foto: SK-Media). vergroot

