'Ongehoord en onverantwoord', coronafeestje in café valt slecht bij burgemeester

"Ongehoord en onverantwoord." Met deze woorden reageert burgemeester Joyce Vermue van Zundert zondagochtend nadat de politie zaterdagavond rond middernacht ingreep bij een café aan de Markt. Daar was op dat moment een 'besloten feest' aan de gang. 29 bezoekers hielden zich niet aan de coronavoorschriften. De burgemeester geeft aan te bekijken welke maatregelen zij nu kan nemen richting de eigenaar van het café.

Binnen enkele dagen verwacht de burgemeester daar meer over te kunnen zeggen. Vooruitlopen op welke maatregelen ze gaat nemen, wil ze zondag niet.

Alle bezoekers en de eigenaar van het café hebben al een proces-verbaal gekregen. Ook kregen vier bezoekers nog een proces-verbaal omdat ze geen identiteitsbewijs konden laten zien. Vermue noemt het 'goed dat de politie heeft ingegrepen'. Maar voor de café-eigenaar is met het proces-verbaal de kous dus waarschijnlijk niet af.

Boos "Iedereen weet inmiddels waarmee we te maken hebben. Zo'n feestje maakt me dan vooral boos", zegt Vermue. "Horecaondernemers proberen met veel creativiteit het hoofd boven water te houden. Dat een collega dan op deze manier alle regels aan de laars lapt, vind ik ongehoord."

Ze geeft aan dat de gemeente op allerlei manieren mee wil denken met ondernemers over manieren om in deze tijd het hoofd boven water te houden. "Ga daarover dan het gesprek met ons aan", zegt ze.

Roosendaal als voorbeeld

In Roosendaal bestrafte haar collega Han van Midden onlangs café Bij Moeders toen daar tijdens een feestje massaal de coronaregels werden genegeerd. Als de huidige gedeeltelijke lockdown voorbij is, moet het café zes maanden lang twee uur eerder dicht dan de andere horecazaken in de stad.