Garagebox zwaar beschadigd nadat auto vlamvat tijdens het klussen in Tilburg

De garagebox aan de Drapenierstraat in Tilburg raakte zwaar beschadigd bij de brand (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

Een garagebox aan de Drapenierstraat in Tilburg is zondagochtend zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Het vuur ontstond rond halfelf bij een auto die in de garage stond en waaraan geklust werd.

Een ooggetuige spreekt van een hevige brand. De klusser probeerde nog de brand eerst zelf te blussen, maar moest uiteindelijk toch de brandweer inschakelen. De brandweer heeft de garagedeur opengeslepen om bij de brandhaard te kunnen komen.

Ambulance

"De garagebox en de auto zijn bij de brand zwaar beschadigd geraakt", meldt de ooggetuige. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De brandweer bluste het vuur bij de garagebox in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.