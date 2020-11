Disco Time Out heeft ondanks corona nog niemand hoeven ontslaan: 'Ooit wordt het weer zoals het was'

Eigenaresse Veronique Vesters van discotheek Time Out in Gemert in KRAAK. vergroot

Ooit wordt het weer zoals het was. Dat denkt eigenaresse Veronique Vesters van discotheek Time Out in Gemert zeker. Maar wanneer, dat blijft voor haar een grote vraag. In de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant geeft ze aan ondanks alle onzekerheid in deze coronatijd optimistisch te blijven.

Sandra Kagie Geschreven door

In december bestaat Time Out, de grootste discotheek van Nederland 25 jaar, maar van feest zal door corona geen sprake zijn. Wat het voor Vesters vooral moeilijk maakt, is dat er geen stip aan de horizon is.

Echt familiebedrijf

Ondanks alles heeft de eigenaresse van het uitgaanscentrum 'gelukkig' nog niemand hoeven ontslaan. De steun van de overheid die ze krijgt, helpt hierbij zeker. Maar dat het nog niet zover is gekomen, heeft volgens haar ook te maken met het feit dat Time Out een echt familiebedrijf is. "We betalen het maar liever zelf dan dat je mensen zomaar buiten gooit."

"Het is misschien anders wanneer je in februari hoort dat het drie of twee jaar duurt. Dan zul je misschien andere beslissingen nemen. Maar nu kijk je elke keer weken of een paar maanden vooruit. En dan wil je het goed doen voor iedereen."

Bekijk hier heel het gesprek met Veronique Vesters:

