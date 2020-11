Hennepknipperij opgerold, zeven verdachten aangehouden in Roosendaal

Foto: twitter Wijkagent Roosendaal (dorpen), @wa_Roosendaal03 vergroot

In een bedrijfsgebouw aan de Gastelseweg in Roosendaal zijn zaterdagnacht zeven mensen aangehouden nadat de politie daar een hennepknipperij en -drogerij ontdekte. Vijftien kilo hennep werd daar gevonden, maakte de politie maandagochtend bekend. De hennep is in beslag genomen en vernietigd.

Sandra Kagie & Peter de Bekker Geschreven door

Twee geleiders van het hondengeleidersteam van de politie Zeeland West-Brabant roken afgelopen weekend letterlijk onraad in de buurt van het gebouw. Zij besloten vervolgens samen met collega's van de politie Roosendaal rond vier uur 's nachts poolshoogte te nemen. "Vervolgens bleek dat niet enkel onze politiehonden over een goeie neus beschikken", zo schrijft het geleidersteam op Twitter.

Drie vrouwen en vier mannen

De zeven aangehouden mensen waren op het moment van de inval aan het werk in het gebouw. Het gaat om drie vrouwen van 24, 37 en 42 jaar oud uit Bergen op Zoom en vier mannen. Twee van 41 jaar oud, een van 27 en een van 33 jaar oud. Zij komen uit Roosendaal, Hoeven, Mechelen en Antwerpen.

Alle verdachten zaten maandag nog vast.

