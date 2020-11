Grote actie bij transportbedrijven 'om rotte appels op te sporen'

Foto: politie.nl vergroot

Bij controles bij negentien transportbedrijven in West-Brabant en Zeeland heeft de Belastingdienst afgelopen week in totaal voor 1,2 miljoen euro aan openstaande vorderingen geïnd. Dit is volgens de politie een van de resultaten van een groot offensief tegen malafide transportbedrijven. Een offensief dat is begonnen in West-Brabant en Zeeland, maar dat zal worden uitgebreid naar de rest van Nederland.

Voor de actie hebben verschillende instanties zoals gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, de Belastingsdienst en brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) de handen ineen geslagen. "Alle betrokkenen hebben er belang bij dat de rotte appels uit de transportwereld verwijderd worden", zo stelt de politie.

Bij twaalf van de negentien bedrijven werden fouten in de administratie of overtredingen van wet- en regelgeving gevonden. Deze bedrijven worden binnenkort opnieuw gecontroleerd. Bij één bedrijf vond de politie een vrachtwagen die vijf jaar geleden werd gestolen in België. En op diverse plekken vond de douane rode diesel die niet gebruikt mocht worden.

Het offensief is volgens de politie bedoeld om criminele inmenging in de transportwereld tegen te gaan. Transportbedrijven in Nederland zijn volgens de politie bewust én onbewust betrokken bij internationale drugshandel. Daarom worden chauffeurs en ondernemers gewezen op de risico's hiervan.

Ook werden 37 controles langs de weg uitgevoerd. Bij deze controles werden in totaal veertig bekeuringen uitgedeeld. Dit voor bijvoorbeeld niet handsfree bellen, het negeren van een inhaalverbod, maar ook overschrijding van de rij- en rusttijden.

