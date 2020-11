Reusachtige bromtol van rotonde gehesen in Oosterhout

De werkzaamheden aan de 'bromtol' (foto: Jim Janssens/Oosterbouwt). De Bromtol bij Oosterhout. De Bromtol is een markant kunstwerk in Oosterhout (foto: Jim Janssens/Oosterbouwt). Oosterhout moet de Bromtol voorlopig missen (foto: : Jim Janssens/Oosterbouwt). De Bromtol werd zondagavond van zijn plek gehaald (foto: Jim Janssens/Oosterbouwt). Volgende Vorige vergroot 1/5 De werkzaamheden aan de 'bromtol' (foto: Jim Janssens/Oosterbouwt).

De reusachtige bromtol op de rotonde van de Weststadweg in Oosterhout is zondagavond met enkele kranen van zijn plek gehaald. Het 8000 kilo wegende gevaarte werd in delen op een dieplader getakeld. De drukke weg en het kruispunt worden de komende maanden aangepakt. Ook het kunstwerk krijgt een opknapbeurt en draait vanaf juli 2021 weer zijn rondje mee op de kruising.

De voorbereidingen voor het werk aan de weg en de rotonde zijn al enige tijd aan de gang. Het kunstwerk werd zondagavond op de rotonde uit elkaar gehaald en met vrachtwagens naar Geertruidenberg gebracht. Daar zal het bedrijf Siemerink de Bromtol renoveren.

De 'bromtol krijgt een opknapbeurt en draait vanaf juli 2021 weer zijn rondje mee op de kruising.'(foto: Jim Janssens/Oosterbouwt). vergroot

"Na de demontage van de dop en hals bleek dat er drie kuub water in de Bromtol stond", laat woordvoerster Fleur Kuijper van de Den Ouden Groep weten. "Daarom heeft het uitvoeringsteam besloten een gat in de tol te slijpen, waardoor het water kon wegstromen. Na de demontage van de grondbevestiging kon de Bromtol opgehesen worden en op een dieplader geplaatst worden."

Het kunstwerk wordt van zijn plek getakeld (foto: Jim Janssens/Oosterbouwt). vergroot

De gemeente Oosterhout kreeg het kunstwerk in 1999 cadeau van betonfirma Martens. De Bromtol is ontworpen door kunstenaar Piet Hohmann. Het kunstwerk ging in 2012 ook de wereld over in het promofilmpje van Google Maps. Daarin stond de Bromtol te pronken naast de toren van Pisa, de Golden Gate Bridge en Stonehenge. De promo werd 900.000 keer bekeken op YouTube.

Een gewichtige klus in Oosterhout (foto: Jim Janssens/Oosterbouwt). vergroot

Programmamaker Dirk Verhoeven besteedde in zijn Omroep Brabant-serie 'Kunst om de hoek' aandacht aan de Bromtol. Kijk hieronder waarom Piet Hohmann ieder jaar van oom Piet een nieuwe bromtol kreeg voor zijn verjaardag.

