Zware rechtervoet: automobilist geflitst met 209 per uur op de A59

Bestuurders met een zware rechtervoet zijn van alle tijden. Daar weten de agenten van de Verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant alles van. Zondag werd er opnieuw een veelzeggende foto geplaatst op hun Twitteraccount.

En met reden, want op de A59 bij Made werd even daarvoor een aspirant Formule 1-coureur treffend op de gevoelige plaat vastgelegd. “Eén bestuurder maakte het wel heel bont en kwam met ruim 209 kilometer per uur voorbijrijden. Een andere bestuurder reed eerder 159 per uur op de A16”, meldt de politie op Twitter.